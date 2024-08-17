Panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 20:45, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:46
Şahin T. (30) idaresindeki 37 AY 236 plakalı panelvan ile Osman Gülseren (80) yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü kavşağında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Gülseren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan panelvan sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülseren'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.