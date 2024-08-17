Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp, kendi yaşamına da son verdi

Olay, akşam saatlerinde Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten İbrahim Ağzıkırık, eşi öldükten sonra yanında çalışan Fatma A. ile birlikte yaşamaya başladı. Birlikte 12 yıl yaşadığı Fatma A. ile tartıştıktan sonra evi terk eden İbrahim Ağzıkırık, barışmak için Fatma A.'nın oğlu Cemal A. ile birlikte oturduğu, 9166 Sokak'taki evine gitti. Burada, görüştüğü Fatma A.'dan olumsuz yanıt alan İbrahim Ağzıkırık, tabancasıyla, oğlunun gözleri önünde Fatma A.'yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Seken kurşun ile kulağından hafif yaralanan Cemal A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Cemal A. sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, cenazeler ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.