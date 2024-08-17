Urla'da makilik yangını

Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede meydana geldi. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

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