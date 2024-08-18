Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sahaya indi: Saha karıştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yle karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, karşılaşmanın 51. dakikasında deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için tribüne giderek taraftarlarına destek olmak istedi.

Korumalarıyla sahadan ayrılmak isteyen Ali Koç, arkadan itilerek yere düşürüldü ve Göztepe tribününden yağan yabancı maddelerin arasında yerde kaldı.

Bu gelişmelerin üzerine hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve bir süre sonra Ali Koç korumalar eşliğinde sahadan ayrıldı.

Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Fatih Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu.

Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.