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Mourinho'dan beraberlik yorumu: Adapte olmalıyım

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yaşanan puan kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Jose Mourinho, "Buradaki tutku, futbola duyulan aşk benim futbola olan aşkımla örtüşüyor. . Ancak bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Benim adapte olmam gerekiyor. Bu durumu değiştiremem bu yüzden benim adapte olmam lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 08:04, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:18
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Mourinho'dan beraberlik yorumu: Adapte olmalıyım

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (penaltı) ve En Nesyri attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

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"Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya başladıktan sonra da aslında maçı bitirecek üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık fakat daha sonra oyunun duygu durumu, sıcaklığı değişti. Aslında onları yapabileceğini bildiğimiz bir durumdan gol -korner golü- yedik. Ondan sonra maç zaten ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil aynı zamanda atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti çünkü ev sahibi takım için çok büyük itici güç oldular. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile girmiş olduğumuz bir net bir pozisyon vardı, Dzeko birkaç santim gerisinde kalmıştı. Sonra da maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar. Orada düşündüğüm şey şuydu; iPad'ten izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında bunları oyunculara göstermem gerekiyordu. O görüntülerin hangilerinin olacağını seçmem gerekiyordu. Dolayısıyla birkaç dakikaya ihtiyacım vardı, onu hazırlamak için içeriye girmiştim."

"ADAPTE OLMALIYIM"

Jose Mourinho yayıncı kuruluşun ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

"Buradaki tutku, futbola duyulan aşk benim futbola olan aşkımla örtüşüyor. . Ancak bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Benim adapte olmam gerekiyor. Bu durumu değiştiremem bu yüzden benim adapte olmam lazım."

"Stonilov gerçekten iyi birisi bütün Bulgarlar gibi. Oyun stiline saygı duyuyorum. Kendi oyunuma da saygı gösterilmesini bekliyorum. Maç öncesinde konuştuk, maç sonunda da selamlaştık."

"Futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Bu 3. defa tekrarlanıyor. Bariz bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Maçları öldüremiyoruz. Maçın ikinci yarısında 3. gol için fırsatlar bulduk. Maç 2-1'e geldikten sonra da şanslarımız oldu. Dolayısıyla birince sebep maçları bitirmiyoruz. Diğer sebep olarak saha içerisinde yeterince akıllı davranmıyoruz. Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor. Oyuncularımın da rakip oyuncuların yaptığını yapması gerekiyor. Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika da verse maçı öldürebiliriz. Devre arasında oyuncularıma bundan bahsettim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Taraftarlardan inanılmaz destek vardı. Bazı ülkelerde buna anti Futbol deniyor, bazı ülkelerde buna akıllı olmak deniyor."

Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında sorulan soruya Mourinho, "Ne olduğunu bilmiyorum. Sahadaki her oyuncu ne olduğunu anlamadı. Hakem maçı neden durdurdu anlamadım. Oyuna odaklanmıştım. Oyuncularımın konsantrasyonunu odaklamaya çalışıyordum" cevabını verdi.

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