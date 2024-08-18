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Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi. Toplam 447 bin 672 araç veya sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 08:16, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:55
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Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya yapılan işlemlerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"275 sürücüye ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanması sebebiyle, 134 bin 588 kişiye hız ihlali, araç periyodik muayenisi yaptırmayan 26 bin 165 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Yollara yerli ve milli "Mobil Hız Tespit Sistemleri" takviyesi
2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan "aşırı hız" ile etkin bir mücadele yürütüldüğünün altını çizen Yerlikaya, "Ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil "Mobil Hız Tespit Sistemleri" ile takviye yaparak güçlendirdik" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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