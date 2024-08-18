Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Ömeroğlu'nun ailesinin yanı sıra Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında vefat eden Ömeroğlu için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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