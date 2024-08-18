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İnternetten yemek siparişi verdi: 3 gün kabusu yaşadı

Astrolog Deniz K. online alışveriş sitesi üzerinden pizza sipariş etti. Yemeği teslim eden kurye ise kadının peşini bırakmadı. Büyük korku yaşayan kadın nişanlı olduğunu söylemesine rağmen taciz telefonları bitmek bilmedi. Deniz K., 'Sonunda benim olacaksın' mesajının ardından başına gelenleri sosyal medyada paylaştı...

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 22:12, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 22:36
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İstanbul'da yemek siparişini götürdüğü Astrolog Deniz K.'yı arayarak taciz ve rahatsız eden motosikleti kurye yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nin incelemesi Astrolog Deniz K..'nın (26) sosyal medya üzerinden "Verdiğim sipariş üzerine üç gündür taciz ve takip ediliyorum" paylaşımı üzerine başlatıldı. İddialara göre; bir online alışveriş sitesi üzerinden verdiği sipariş üzerine Deniz K.'ya yemek getiren motosikletli kurye, Deniz K.'yı telefonla arayarak taciz ve rahatsız etti. İddialara göre motosikletli kurye kendisine "Nişanlıyım. Beni rahatsız etme" diyen Deniz K.'ya "Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen ve toplamda 11 suç kaydı bulunan İ.Ç. (35) isimli kurye yakalanarak gözaltına alındı.

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