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Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: Benden bu kadar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa ettiğini duyurdu. Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından konuşan Çamlı, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 09:07, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:09
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Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: Benden bu kadar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor karşılaşmasının ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, geçen haftayı bay geçtiklerini, bu sezonki ilk maçlarına Kayserispor'un fedakar taraftarına bir galibiyet hediye etme amacıyla çıktıklarını ama başaramadıklarını ifade etti.

Maçın son dakikasında ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan golün ofsayt olup olmadığını yorumlarda göreceklerini aktaran Çamlı, pozisyonun gol gibi durduğunu dile getirdi.

Artık bu kulübün kendisi açısından yönetilemez hale geldiğini belirten Çamlı, "Şu seyircinin almış olduğu biletlerin dahi temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yapın. Bu kulübü bu hale getirenlerin herhalde yüzleri kızaracak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüzleri varsa. Bugün itibarıyla genel kurul kararı alıyorum. Bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar oynasınlar." diye konuştu.

"Hiçbir şey yapacak gücüm de takatim de kalmadı"
Genel kurul kararının ne anlama geldiğini herkesin bildiğini dile getiren Çamlı, şunları kaydetti:

"Bu sosyal medya kabadayıları var ya çok bilenler, gelecekler kulübe sahip çıkacaklar, kulübü yönetecekler. Öyle gidip kulübe bir kuruş koymadan doğmuş, doğacak tüm alacaklarını siz temlik edeceksiniz. Sonra da benden bir mucize bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim, ben Ali Çamlı'yım. Ben bugüne kadar yönetimimle beraber fedakarca yaptım. Bundan sonra sağda solda, köşede bucakta kulis yapanlar, bazı entrikaları çevirmeye çalışınlar hodri meydan, yüzleri varsa. Azıcık insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler. Bu kamuoyuna, kendini parçalayan bu yavrulara üzülüyorum. Benden bu kadar."

Kayserispor'un şu anda yok edilmeye çalışıldığını savunan Çamlı, "Bu şartlarda ben ağzımla kuş tutsam, hiçbir şey yapacak gücüm de takatim de kalmadı. Çekişmelerden Kayserispor zarar görüyor. Bu nasıl bir mantık, nasıl bir anlayış. Hepimiz öleceğiz ama Kayseri şehri ve Kayserispor bizden sonra da yaşayacak. Bunu niye anlamıyorsunuz. Pazartesi günü itibarıyla genel kurul kararı alıyorum." ifadelerini kullandı.

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