'Kırtasiye malzemeleri risk taşıyor'

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, okul çantalarının hazırlanma süreci de başladı. Ancak kırtasiye malzemeleri konusunda uzmanlar, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünler konusunda uyarıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akyürek, özellikle içeriği belli olmayan ve kimyasal madde içeren ürünlerin çocuk sağlığı için risk oluşturduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, Akyürek, "Raflarda yerini alan ve içeriği belirsiz olan kalem, silgi, su matarası, beslenme çantası gibi malzemeler çocuklar için tehlike saçıyor. Kullanılan boyalar ve ağır metaller tükürük ve ter yoluyla vücuda geçebiliyor. Bu kimyasallar bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına neden olabiliyor" dedi.

Uzmanlar, özellikle pastel boya, oyun hamuru ve silgilerde yasaklanan maddelerin kullanıldığını belirterek, bu tür ürünlerle uzun süreli temasın deri tarafından zararlı maddelerin emilimine yol açabileceğini ifade etti. Akyürek, öğrenciler tarafından günlük kullanılan makas ve kalemtıraş gibi nikel içeren ürünlerin ciltte tahrişe yol açabileceğini ekledi.

Kırtasiye malzemeleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında, ürün üzerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işareti olması, mataralar ve beslenme çantalarının plastik olmaması, kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınılması, solvent bazlı kalemlerin kullanılmaması ve su bazlı veya alkol bazlı kalemlerin tercih edilmesi gibi öneriler yer alıyor. Ayrıca, uçucu madde içeren yapıştırıcıların kesinlikle satın alınmaması gerektiği vurgulanıyor.