Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ilanları da denetlenecek
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Deprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Devlet himayesindeki gençlerin YKS başarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler

Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçakçıların yeni bir yöntemini ortaya çıkardı. İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, binlerce kaçak tütün ve tütün mamulü cinsi eşya ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 09:29, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:32
Yazdır
Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı: Seyyar depo kurmuşlar!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine tehdit oluşturan kaçakçılara geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, kaçakçıların yeni bir yöntemi daha ortaya çıkarıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı incelemeleriyle, tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların seyyar depo yöntemine geçtikleri anlaşıldı. Bunun üzerine, söz konusu yöntemle seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları ekiplerce tespit edildi.

Kaçakçılara geçit verilmiyor
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yürütülen operasyon çerçevesinde 3 iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Ekiplerin başarılı operasyonu neticesinde, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin adet filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber