Meteoroloji: Doğuda sağanak yağış, Güneydoğuda toz taşınımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 40°C

Az bulutlu