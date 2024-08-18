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İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor

Adana'da inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı had safhaya ulaştı. Şirketler artık ustalar için rezervasyon dönemine başladı. Sektör temsilcileri aylık 70 ile 150 bin TL arasında işçi aradıklarını söyledi.

Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 10:30, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:30
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İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından daha yoğun bir döneme girildi. Hem deprem bölgesinde hem de diğer noktalarda süren inşaatlarda ise çalışacak eleman bulma sorunu yaşandı.

AYLIKLAR 150 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen sektör temsilcileri, kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda artık usta-çırak ilişkisi kalmaması eleman sorunlarını da beraberinde getirdi. Ayrıca ailelerin çocuklarını sadece avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendirmesi birçok sektörde ara eleman bulunmamasına neden oldu.

"ARA ELEMAN SORUNUNU KAPATAMIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, "Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var" dedi.

"KAYITLI, GEÇİCİ İŞÇİ GETİRMELİYİZ"

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, "Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor" diye konuştu.

İNŞAAT İŞÇİLERİ YÜKSEK MAAŞ ALIYOR"

Öte yandan Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, "Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

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