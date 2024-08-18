Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında müdahale sürerken, yangın noktalarında ise rüzgarın ve sıcaklıkların etkisi oldukça önemli.

Yangın bölgelerinde rüzgarın şiddetinin azalacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı:

"Marmara Bölgesi genelinde 3-4 gündür kuvvetli rüzgarlar hakimdi. Bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyordu ancak rüzgarın azalması ile çalışmalar da olumlu yönde etkilenecektir."

"Yangın bölgelerinde nemin düşük olduğu günler devam edecek"

Çelik, aşırı sıcakların yangın ihtimaline karşı "dikkatli olunmalı" uyarısı yapıyor.

"Özellikle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olması sebebiyle yangın ihtimaline karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var."

Nemin bazı kesimlerde yüksek olacağını aktaran Çelik, "Kıyılarda nem biraz daha yüksek ancak iç kesimlerde, yangın bölgelerinde de yine nemin düşük ve sıcaklığı yüksek olduğu günler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bir ay boyunca yine tedbirli olmakta fayda var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.