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Öz Orman-İş'ten yangınlarına karşı 'üç 30 kuralı' uyarısı

Türkiye orman yangınları ile mücadele sürerken Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarına karşı "üç 30 kuralı" uyarısı geldi. Aslan "Ormancılıkta üç kırmızı çizgimiz var. Bunlardan birincisi, ısının 30 derecenin üzerine çıkması, ikincisi nemin yüzde 30'un altına düşmesi, üçüncüsü ise rüzgarın hızının 30 kilometreye çıkması. Burada teyakkuz halinde olmanız gerekiyor" dedi.

Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 12:20, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:20
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Öz Orman-İş'ten yangınlarına karşı 'üç 30 kuralı' uyarısı

ANKARA (AA) - Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, ısının 30 derecenin üzerine çıkması, nemin yüzde 30'un altına düşmesi ve rüzgarın hızının 30 kilometreden fazla olmasının orman yangını riskini artırdığını belirterek, "Yurdumuzun büyük bölümünde bu şartlar söz konusu. Burada teyakkuz halinde olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, ormanları "yeşil vatan" olarak nitelediklerini anlatarak, toplam orman varlığı 23 milyon hektar olan Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Son günlerde İzmir'in Karşıyaka, Urla ve Menderes, Manisa'nın Gördes, Aydın'ın Bozdoğan ve Bolu'nun Göynük ilçelerinde orman yangınları çıktığını anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Ormancılıkta üç kırmızı çizgimiz var. Bunlardan birincisi, ısının 30 derecenin üzerine çıkması, ikincisi nemin yüzde 30'un altına düşmesi, üçüncüsü ise rüzgarın hızının 30 kilometreye çıkması. Yurdumuzun büyük bölümünde bu şartlar söz konusu. Burada teyakkuz halinde olmanız gerekiyor."

- "Yangınlarının çoğu insan kaynaklı"

Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve hassas olmaları çağrısında bulunan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı çıkıyor. Üç 30 kuralının söz konusu olduğu ağustos ayı boyunca vatandaşlarımızın ormanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Defalarca uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Yanan sadece ormanlar değil, canlar yok oluyor. Ormanlarımız yanmasın diye canını hiçe sayan orman işçilerimiz şehit oluyor. Orman yangınlarıyla mücadelede esas unsur orman işçilerimiz. Herkes, ormanlarımız gibi, yangın sahasında gece gündüz demeden fedakarca çalışan orman işçimizi de düşünmeli."

- Okullarda "Yeşil Vatan" dersi olmalı

Aslan, orman bilincinin çocukluk çağından itibaren topluma kazandırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Öz Orman-İş Sendikası olarak orman ve çevreyle ilgili konuların hayat bilgisi dersi içerisinde bir bölüm olmasından ziyade başlı başına bir ders olarak okutulmasını istediklerini belirten Aslan, "Okullarda 'Yeşil Vatan' dersi olmalı. Bu konudaki görüş ve taleplerimizi hem Orman Genel Müdürlüğüne hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Bu konuda yetkililerden gerekli adımları atmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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