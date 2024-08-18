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Üniversite kayıtları yarın başlıyor

YKS tercihleriyle bir programa kaydolmaya hak kazanan 987 bin 388 aday için tercih dönemi yarın başlıyor. Adaylar, e-kayıtlarını "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" üzerinden 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirebilecek.

Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 13:04, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:06
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Üniversite kayıtları yarın başlıyor

Üniversite kayıtları yarın başlıyor...

Bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları geçtiğimiz Salı günü açıklandı. Tercihleri sonucunda bir programa kaydolmaya hak kazanan 987 bin 388 aday için sırada kayıt süreci var.

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aynı gün başlayacak elektronik kayıtlar ise 21 Ağustos'ta sona erecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar hesaplanarak, ek yerleştirme takvimi açıklanacak..

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

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