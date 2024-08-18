Zincir markette mide bulandıran görüntü

Kartal, Petroliş Mahallesi'ndeki bir zincir markette, vatandaşlar reyonda bulunan bir nohut paketinde böcek olduğunu fark etti.

Nohut paketinin içindeki siyah böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, nohut paketlerinin 3 gündür reyonda olduğu ve market çalışanları tarafından fark edilmediği öğrenildi.

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, markete giderek denetim yaptı. Denetimler sonrası reyonda bulunan nohut paketlerinin tamamı, market çalışanları tarafından imha edildi.

Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.