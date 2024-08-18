47 ayrı suç kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunuyordu! Eskişehir'de yakalandı

Üniversite kayıtları yarın başlıyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

47 ayrı suç kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunuyordu! Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de 47 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 14:29, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 14:30
Yazdır
47 ayrı suç kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunuyordu! Eskişehir'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenini korumaya yönelik çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde İ.A. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Çalışanı Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarının da aralarında bulunduğu 47 adet suç kaydının bulunduğu belirlenirken, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber