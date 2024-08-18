TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

Üniversite kayıtları yarın başlıyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
'Dikkat': 12 ile orman yangını uyarısı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Yatırımcı, yeniden konuta yöneliyor!
Ana sayfaHaberler Spor

TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı. "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 14:32, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 14:33
Yazdır
TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber