MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verildiğini bildirdi.
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 15:07, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:08
Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada alevlerle mücadeleyede 15 helikopterle destek verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."