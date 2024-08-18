MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada alevlerle mücadeleyede 15 helikopterle destek verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."