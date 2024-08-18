Muğla'nın iki ilçesinde yangın: Bir köy boşaltılıyor

'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Bakan Göktaş'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama
İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor
İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muğla'nın iki ilçesinde yangın: Bir köy boşaltılıyor

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık; "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 16:05, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:13
Yazdır
Muğla'nın iki ilçesinde yangın: Bir köy boşaltılıyor

Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Yağatan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öncesinde Menteşe ilçesi olarak belirtilen orman yangınının Ula sınırlarında kaldığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber