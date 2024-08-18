Ali Koç'a saldırı TBMM gündeminde

'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
'Elektronik ortamdaki bazı işlemlerden ücret alınacak' iddialarına yalanlama
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticilerine işlem
Bakan Göktaş'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama
İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor
İnşaatta eleman rezervasyon dönemi: Aylıklar 150 bin lirayı buluyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
Üniversite kayıtları yarın başlıyor
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölüm yangından etkilendi
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı: 3 bölgedeki yangınlar kontrol altında
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
İletişimde 5G için ihale çalışmaları başladı
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
8 aktif yangın var: Türkiye'nin ormanları tehdit altında
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Suriyelilere çöp eğitimi verilecek!
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
Son bir haftalık trafik denetimi: 447 bin sürücüye işlem
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Tutuklandı
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
İzmir Valisi Elban: Urla'daki yangında bir site tahliye edildi
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
FETÖ'nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu!
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Dezenformasyonla mücadele sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Alarmdayız
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
İşte Türkiye'deki en riskli faylar
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'M-Çiçeği' vakası iddiasına ilişkin açıklama
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınla mücadele sürüyor
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
MEB'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı M-çiçeği (MPOX) rehberi yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamen kapanmıştır
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Turizmde 'enflasyon düzeltmesi' endişesi
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Çalışan ve emeklilere yüzde 20 zam oranı iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç'a saldırı TBMM gündeminde

Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam gerçekleşen Göztepe-Fenerbahçe maçında, devre arasında deplasman tribününe giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Fatih Özkan tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Olaylarla ilgili olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak bir açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 16:53, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:55
Yazdır
Ali Koç'a saldırı TBMM gündeminde

Akburak, X'te yaptığı paylaşımda "Dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe-Göztepe maçında yaşanan ülkemize yakışmayan görüntüler, Fenerbahçe taraftarlarının sert polis müdahalesine maruz bırakılması ve yaşanan çirkin olaylar hakkında İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için verdiğim soru önergesi" ifadelerini kullandı.

İşte Akburak'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için verdiği soru önergesi;

"17 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe futbol maçı sırasında yaşanan olaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştır. Maçın devre arasında biletli taraftarların stada alınmaması ve polisin bu duruma tepki gösteren taraftarlara karşı sert müdahalesi sonucunda bazı taraftarlar yaralanmış, bazı taraftarlar sıkılan biber gazından etkilenmiş ve durum daha da gerginleşmiştir. Bu süreçte, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç taraftarların olduğu tribüne giderek çözüm arayışında bulunmuş, olaylar yatışırken Başkan Ali Y. Koç, Göztepe akreditasyon kartına sahip bir kişi tarafından arkadan fiili saldırıya uğramıştır. Saldırganın, ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de, maçın geri kalanını izlemeye devam ettiği ve hiçbir işlem yapılmadan stadyumu terk ettiği öğrenilmiştir. Bu durum, güvenlik zafiyetine dair ciddi soru işaretleri doğurmuş, sporun barış ve kardeşlik çerçevesinde yapılması gerektiği gerçeğini zedelemiştir.

Bu bağlamda:

1. Biletli taraftarların stada alınmama gerekçesi nedir? Bu karar hangi yetkili makamlar tarafından alınmıştır?

2. Stada girmek isteyen taraftarlara karşı polisin sert müdahalesinin sebebi nedir?

3. Biber gazı kullanılması kararı kim tarafından verilmiştir? Bu karar, olayların yatışmasını sağlamak yerine daha da gerginleşmesine neden olmuştur. Bu durumla ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır?

4. Polis müdahalesi sırasında kaç kişi yaralanmıştır? Yaralananların durumu nedir ve tedavileri nasıl sağlanmıştır?

5. Biber gazı ve plastik mermi kullanımı ile ilgili olarak bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu tür müdahalelerin hangi koşullar altında uygulanacağına dair bakanlığınızın belirlediği kurallar nelerdir?

6. 6222 sayılı yasaya göre, spor etkinliklerinde taşkınlık çıkaranlar hakkında derhal işlem yapılması gerektiği malumken, Ali Y. Koç'a fiili saldırıda bulunan şahsın yasal ayrıcalığı kimden ve nasıl gelmektedir?

7. Saldırganın, stadyumda ifadesi alınmadan serbest bırakılması ve maçın geri kalanını izlemesine müsaade edilmesi, hangi gerekçeyle gerçekleşmiştir? Bu şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

8. Olayla ilgili olarak yetkililerce herhangi bir ihmalkarlık yapılmış mıdır? Eğer varsa, bu ihmalkarlıkla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber