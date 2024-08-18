Ali Koç'a saldırı TBMM gündeminde

Akburak, X'te yaptığı paylaşımda "Dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe-Göztepe maçında yaşanan ülkemize yakışmayan görüntüler, Fenerbahçe taraftarlarının sert polis müdahalesine maruz bırakılması ve yaşanan çirkin olaylar hakkında İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için verdiğim soru önergesi" ifadelerini kullandı.

İşte Akburak'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için verdiği soru önergesi;

"17 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe futbol maçı sırasında yaşanan olaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştır. Maçın devre arasında biletli taraftarların stada alınmaması ve polisin bu duruma tepki gösteren taraftarlara karşı sert müdahalesi sonucunda bazı taraftarlar yaralanmış, bazı taraftarlar sıkılan biber gazından etkilenmiş ve durum daha da gerginleşmiştir. Bu süreçte, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç taraftarların olduğu tribüne giderek çözüm arayışında bulunmuş, olaylar yatışırken Başkan Ali Y. Koç, Göztepe akreditasyon kartına sahip bir kişi tarafından arkadan fiili saldırıya uğramıştır. Saldırganın, ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de, maçın geri kalanını izlemeye devam ettiği ve hiçbir işlem yapılmadan stadyumu terk ettiği öğrenilmiştir. Bu durum, güvenlik zafiyetine dair ciddi soru işaretleri doğurmuş, sporun barış ve kardeşlik çerçevesinde yapılması gerektiği gerçeğini zedelemiştir.

Bu bağlamda:

1. Biletli taraftarların stada alınmama gerekçesi nedir? Bu karar hangi yetkili makamlar tarafından alınmıştır?

2. Stada girmek isteyen taraftarlara karşı polisin sert müdahalesinin sebebi nedir?

3. Biber gazı kullanılması kararı kim tarafından verilmiştir? Bu karar, olayların yatışmasını sağlamak yerine daha da gerginleşmesine neden olmuştur. Bu durumla ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır?

4. Polis müdahalesi sırasında kaç kişi yaralanmıştır? Yaralananların durumu nedir ve tedavileri nasıl sağlanmıştır?

5. Biber gazı ve plastik mermi kullanımı ile ilgili olarak bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu tür müdahalelerin hangi koşullar altında uygulanacağına dair bakanlığınızın belirlediği kurallar nelerdir?

6. 6222 sayılı yasaya göre, spor etkinliklerinde taşkınlık çıkaranlar hakkında derhal işlem yapılması gerektiği malumken, Ali Y. Koç'a fiili saldırıda bulunan şahsın yasal ayrıcalığı kimden ve nasıl gelmektedir?

7. Saldırganın, stadyumda ifadesi alınmadan serbest bırakılması ve maçın geri kalanını izlemesine müsaade edilmesi, hangi gerekçeyle gerçekleşmiştir? Bu şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

8. Olayla ilgili olarak yetkililerce herhangi bir ihmalkarlık yapılmış mıdır? Eğer varsa, bu ihmalkarlıkla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?"