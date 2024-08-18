Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Avcılar Mahallesi Tek Çam mevkiinde F.T. idaresindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü F.T. ile yanında bulunan H.Ö., S.T. ve Y.A. ise yaralandı. Ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren C.Ç 'nin cenazesi de Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.