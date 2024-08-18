Orman yangınları nedeniyle kapatılan Yatağan-Çine yolu ulaşıma açıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, X hesabından, Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasında devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşıma kapatılan yolun tekrar araç trafiğine açıldığını belirtti.

Öte yandan, ekipler Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.