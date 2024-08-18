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Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 20:43, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:50
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Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, görüşmede, Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi.

CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi.

"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti.

- Abbas, Özel'i Filistin'e davet etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Abbas, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak Özel'in çok önemli görevlerde bulunduğunu, bu görevler nedeniyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini ifade etti.

Mahmut Abbas, Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.

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