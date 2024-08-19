19 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yenişehir ilçesinde esnafı ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, Karacabey ilçesinde çiftçilerle buluşacak, belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Dünya İnsani Yardım Günü Programı ile CerModern'de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katılacak.

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