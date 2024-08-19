Kağıthane'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin (30) hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenledi.

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