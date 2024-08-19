Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kuzenini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 07:35, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:22
İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.