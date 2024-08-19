Otomobil ithalatında yeni zirve

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre Otomotivde, yerli otomobil satışlarında kan kaybı hızlandı. OSD'nin verilerine göre, temmuz ayında toplam pazarda otomobil ithalatının payı yüzde 76'ya dayandı. Böylece ithal otomobil satışında son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Yüksek enfl asyona paralel tüm yerli araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesine karşın Çinli markaların birbiri ardına pazara rekabetçi fiyatlara sahip yeni modeller sunması ithalattaki bu artışta etkili oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-temmuz dönemine ait ü retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalarak 116 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında otomobil üretimi ise yıllık bazda 7,7 oranında azalarak 81 bin 434 adete geriledi. Geçen ay toplam otomotiv pazarı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,2 gerileyerek 97 bin 430 adet olurken, ihracat ise aynı dönemde dolar bazında yaklaşık yüzde 9 artarak 3 milyar doları aştı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 823 bin 636 adete geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 704 adet oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 11 geriledi.

7 ayda yerli satışı %6 azaldı

2024'ün ilk 7 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kaldı ve 698 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 3 oranında artış sağladı ve 536 bin 351 adet oldu. Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 gerilerken ağır ticari araç pazarında düşüş yüzde 9 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında pazarda ithal otomobillerin payının yüzde 75,9'luk rekor seviyeye ulaşmasıyla 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 3, ithal otomobil satışları yüzde 8 artarken, yerli otomobil satışları yüzde 6 oranında azaldı. Hafif ticari araç satışları yüzde 11 azalırken yerli hafif ticari araç yüzde 47 azaldı. İthal hafif ticari araç satışları ise bu dönemde yüzde 27 oranında arttı.

İhracat adet bazında %1 geriledi

Yılın ilk yedi altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 gerileyerek 581 bin 865 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 9 bin 532 adet olarak gerçekleşti.