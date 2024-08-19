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TCMB faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 09:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:11
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TCMB faiz kararını yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

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