Altında yeni rekor: Kritik eşiğin üzerini gördü

Altın, borçlanma maliyetlerinin düşmesi ihtimali ile ilk kez ons başına 2 bin 500 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, yatırımcıların altının gelecek ay ABD'de faiz indirimi beklentisiyle Cuma günü tarihi zirveye yükselmesinin ardından kar realizasyonuna gitmesiyle geriledi ancak 2 bin 500 doların üzerinde seyretti.

Altın fiyatları cuma günü dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte geçen haftanın son işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmıştı.

ALTINDA SON DURUM

Cuma günü 2 bin 509 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508 dolardan kapatmasının ardından yeni günde yüzde 0,2 azalışla 2 bin 503 dolara düştü.

Geçen hafta cuma altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,23 yükselişle 2 bin 716 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 712 lira seviyesinde işlem gördü.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 492 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 900 liradan satıldı.

ALTIN PİYASALARINDA NELER BEKLENİYOR?

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz hamlelerinden doğrudan etkilendiği için enflasyon gibi faiz beklentilerini değiştiren makro veriler de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmiş, Fed yetkilileri Mary Daly ve Austan Goolsbee haftasonu yaptıkları açıklamalarda eylülde para politikasında gevşetmeye gitme olasılığına vurgu yapmıştı.

Bu hafta yayımlanacak olan son para politikası toplantısının tutanaklarının gevşetme yanlısı görünümü vurgulaması bekleniyor.

Fed'in temmuz ayındaki para politikası toplantısının çarşamba günü yayımlanacak olan tutanakları da Powell'ın Jackson Hole'daki cuma günü gerçekleştireceği konuşma ile birlikte bu hafta döviz piyasalarına yön verecek ana unsurlar arasında yer alacak

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmada faiz indirimine gidilmesi yönünde mesaj vereceğini düşünüyor.

Vadeli işlemler 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimini tam fiyatlarken 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine yüzde 25 olasılık veriyor. Faiz indirimi fiyatlamaları bir sonraki tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak değişebilir.