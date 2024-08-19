İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu

Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

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