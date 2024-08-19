Dolar günü 33,75 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,7000 33,7010 33,7530 33,7540 Avro 37,0600 37,0610 37,3200 37,3210 Sterlin 43,4420 43,4530 43,7900 43,8140 İsviçre frangı 38,8140 38,8170 39,0300 39,0410 ANKARA ABD doları 33,6700 33,7500 33,7230 33,8030 Avro 37,0200 37,1000 37,2800 37,3600 Sterlin 43,3820 43,5920 43,7300 43,9400