Dolar günü 33,75 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 17:11, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,7000
|33,7010
|33,7530
|33,7540
|Avro
|37,0600
|37,0610
|37,3200
|37,3210
|Sterlin
|43,4420
|43,4530
|43,7900
|43,8140
|İsviçre frangı
|38,8140
|38,8170
|39,0300
|39,0410
|ANKARA
|ABD doları
|33,6700
|33,7500
|33,7230
|33,8030
|Avro
|37,0200
|37,1000
|37,2800
|37,3600
|Sterlin
|43,3820
|43,5920
|43,7300
|43,9400