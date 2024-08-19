30'u yerli 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli 9'u ithal ürün olmak üzere toplam 39 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net