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Kolombiya, İsrail'e kömür satışını durdurdu

Kolombiya hükümeti, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurma kararı aldığını bildirdi. Hamas, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kararını memnuniyetle karşıladı ve tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 10:47, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:49
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Kolombiya, İsrail'e kömür satışını durdurdu

Kolombiya, Gazze'yi işgal eden İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar" ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

İsrail ile diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Hamas'tan 'İsrail'e boykot' çağrısı

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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