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Bakanlık, teknik servis dolandırıcılığı için tedbir aldı

Sahte teknik servislerin neden olduğu mağduriyetleri önlemek için Ticaret Bakanlığı www.servis.gov.tr'yi kullanıma açtı. Ancak çoğumuzun bu adresten haberi yok. İnternette karşımıza çıkan ilk numarayı arıyoruz. Peki, dolandırılmayacağımızdan emin miyiz!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 10:51, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:53
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Bakanlık, teknik servis dolandırıcılığı için tedbir aldı

Son yıllarda, belgesi olmadığı halde kendilerini yetkili servis gibi tanıtan kişiler nedeniyle büyük mağduriyet yaşanıyor. Arama motorlarına ve hizmet uygulamalarına ilan vererek üst sıralarda görülen sözde yetkili firmalardan bıkan vatandaşlar için artık adres belli. Tüketiciler, yetkili servislere Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan 'Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)' kapsamındaki www.servis.gov.tr web sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Ancak birçok tüketicinin bu konudan haberi olmadığı için mağduriyetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ DÜZENLEME

Yetkin olmayan ellerde bozulan makineler, fahiş fiyat ödemek zorunda kalan tüketiciler ve tabii ki kontrolsüzlüğü fırsat bilip haksız kazanç elde edenler. Tüm bunlar yetkili servis adıyla hizmet verdiğini iddia edenlerden kaynaklanıyor. İnternetteki şikayet siteleri incelendiğinde hemen her gün yüzlerce mağduriyet hikayesi görebilirsiniz. Çoğumuz arama motorlarında en üstte çıkan numarayı veya bina girişine yapıştırılan ilanı hemen arıyoruz.

https://www.servis.gov.tr/

BOZULAN MAKİNELER, FAHİŞ FİYAT VE DAHASI

Sonraki hikayeyi zaten hepimiz biliyor ve yaşıyoruz. Yalan yanlış bilgilerle vatandaştan fazla para isteyen, makineyi daha da bozan ve hatta teknik servis bahanesiyle evlere hırsızlık için girenler. Bunlara dair yaşananları basından sıkça takip ediyoruz. Oysa ki sorun yaşamadan güvenli kişi ve firmalardan hizmet almak mümkün. Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara göz açtırmamak için hayata geçirdiği www.servis.gov.tr adresinden yetkili servislere kolayca ulaşabilirsiniz.

SAHTE SERVİSE YAPTIRIM

Beyaz eşya sanayicileri olarak satış sonrası hizmetlerde tüketici memnuniyetinin her daim temel öncelikleri olduğunu belirten Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, kendisini yetkili servis gibi tanıtan kişiler nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşadığını söyledi. TÜRKBESD toplantısında konuya değinen Kuseyri, yakın zamanda kanunda sahte servislere yönelik yaptırımları içeren gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini hatırlatarak tüketicileri uyardı. Beyaz eşya başta olmak üzere evimizdeki cihazların yetkili servis tarafından tamir edilmesi önem taşıyor. Zira hatalı tamirat, bozulan makine veya yüksek ücret alınması ilk sıralardaki şikayet konuları olarak karşımıza çıkıyor.

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