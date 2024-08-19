Erzincan'da başıboş köpekler bahçede oturan kadına saldırdı

Yere düşen kadının yardımına çevredeki bir kişi yetişti. Köpekleri kürekle müdahale ederek uzaklaştırdı. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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