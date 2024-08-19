Kira anlaşmazlığında baba ve oğlunu öldüren uzman çavuş tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 18:55, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:01
Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.
Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.