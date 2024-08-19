Manisa'daki orman yangını 6. gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve Muğla Yatağan ile Ula'daki yangınların da kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı.