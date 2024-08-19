Manisa'daki orman yangını 6. gününde kontrol altına alındı
Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 12:17, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:19
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve Muğla Yatağan ile Ula'daki yangınların da kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı.