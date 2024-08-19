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Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ücretsiz POS cihazı uygulaması pilot bölge seçilen İzmir'de başlıyor. Bu çerçevede esnafın tüm iş süreçlerini yürüteceği NarPOS cihazı tanıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 12:43, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:43
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Esnafa ücretsiz POS cihazı verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), NarPOS ve PaybyMe iş birliğiyle hayata geçirilen ve esnafın tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yönetmesini sağlayacak NarPOS cihazı, pilot bölge seçilen İzmir'de tanıtıldı.

Karabağlar ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, projenin pilot bölge İzmir'den başlayarak odaya kayıtlı tüm esnafa ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunacağını belirtti.

NarPOS'un esnafın maliyetlerini azaltarak işlerini büyütmelerine destek olacağını aktaran Üstün, Projeyle, esnafımızın ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamalarının önünü açacağımıza inanıyoruz." dedi.

NarPOS, esnafın ödeme alma, stok takibi, sipariş yönetimi, raporlama, etiket basma, ürün ekleme/çıkarma ve ürün aratma gibi tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor.

Tamamen ücretsiz cihazla esnaf, barkod sistemini de kullanabilecek. Ayrıca, bu projeyle esnafa özel 300 bin liraya kadar anında kredi imkanı da tanınacak.

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