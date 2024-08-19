Ankara'da silah kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 6 otomatik tüfek, 10 otomatik tabanca, çeşitli çaplarda 28 tabanca, 62 şarjör ve bin 350 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç grubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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