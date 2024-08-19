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Maymun Çiçeği ile ilgili en çok sorulan 11 soru ve cevabı

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından, maymun çiçeği virüsü hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 14:54, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:17
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Bakanlık sosyal medya paylaşımında, Maymun Çiçeği Virüsü hakkında bilinmesi gerekenleri 11 soru başlığı altında cevapladı.

İşte M Çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler

M-ÇİÇEĞİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, toplumun M-Çiçeği hakkında en çok merak ettiği konular belirlenerek sık sorulan sorular oluşturuldu, 11 adet soru uzmanlarca "M-Çiçeği (MPox) Rehberi"ne göre cevaplandı ve bilgilendirici içerik T.C. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

M-Çiçeği (MPox) Sık Sorulan Sorular şu şekilde

1) M-Çiçeği nedir?

M-Çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül viral bir zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs) olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir. 1980 yılında çiçek hastalığının eradikasyonunun ilanı ve sonrasında çiçek aşısının uygulamasının durdurulması ile M-Çiçeği nadir de olsa özellikle Orta ve Batı Afrika'da görülen bir hastalık haline gelmiştir.

2) M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?

M-Çiçeği olduklarını düşünen veya M-Çiçeği olan biriyle yakın temas halinde olan kişilerin, bir sağlık kuruluşuna başvurması ve test yapılması gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekir. Doktorunuz test yaptırmanız gerektiğine karar verirse, örnekleri alacak ve bunları test için uygun bir laboratuvara gönderecektir.

3) M-Çiçeği belirtileri nelerdir?

M-Çiçeği belirtileri genellikle:

Ateş,

Baş ağrısı,

Kas ağrıları ve sırt ağrısı,

Büyümüş lenf nodları,

Solunum sistemi semptomları (ör; boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük) Hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri şeklindedir.

4) Belirtilerim varsa ne yapmalıyım?

Yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü veya diğer M-Çiçeği belirtilerini fark ederseniz, bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Sağlık kuruluşuna başvurana kadar başkalarıyla yakın temastan (cinsel temas dahil) kaçının.

Sağlık kuruluşuna başvurana kadar evcil hayvanlar veya diğer hayvanlarla yakın temastan kaçının.

Test sonuçlarınızı bekliyorsanız, aynı önlemlere uymaya devam edin.

Test sonucunuz pozitifse, cilt döküntüleriniz kabuklanıp düşerek iyileşmiş temiz ve sağlam cilt görünümü oluşana kadar kendinizi izole etmeye ve diğer önlemlere uymaya devam edin.

Ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürüğünüz varsa kendinizi izole etmeye devam edin. Sadece hekime görünmek veya acil durumlar için dışarı çıkın. Toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçının.

İzolasyondan çıkmanız gerekiyorsa, cilt döküntülerinizi kapatın ve yüze iyi oturan bir maske takın.

5) M-Çiçeği nasıl bulaşır?

M-Çiçeği cilt döküntüsü, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca uzun süreli, yakın temas veya cinsel temas (öpmek, sarılmak veya cinsel ilişki gibi) sırasında yayılabilir.

M-Çiçeği olan bir kişi, belirtiler başladıktan itibaren cilt döküntüsü tamamen iyileşene ve iyileşmiş temiz ve sağlam cilt görünümü oluşana kadar başkalarına virüsü bulaştırabilir. Bazı hastalar belirtileri başlamadan 1 ile 4 gün önce M-Çiçeğini bulaştırabilir. Ancak hiç belirti göstermeyen kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.

6) M-Çiçeği cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır?

M-Çiçeği, cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile, cinsel ilişki, M-Çiçeğinin bulaşma yollarından sadece biridir. Geçmişte M-Çiçeği salgınları enfekte hayvanlarla ve hayvan ürünleriyle doğrudan temas sonucu ortaya çıkmıştır, ancak kişiden kişiye bulaşma sınırlı olmuştur. Günümüzdeki salgında, virüs esas olarak yakın temas yoluyla bulaşmaktadır. Cinsel temas sırasında lezyonlarla temas veya solunum sekresyonları ile yakın temas ile bulaş olabilir. Ancak cinsel ilişki olmaksızın M-Çiçeği olan biriyle yakın ve uzun süreli cilt temasında bulunmak da virüsün bulaşmasına neden olabilir.

7) M-Çiçeği nasıl önlenebilir?

M-Çiçeği olduğundan şüphelenilen bir cilt döküntüsüne sahip kişilerle yakın cilt temasından kaçının.

M-Çiçeği hastasının kullanmış olduğu eşya ve malzemelerle temastan kaçının.
" Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın. Özellikle yemek yemeden, yüzünüze dokunmadan önce ve tuvaleti kullandıktan sonra el hijyeni sağlayın.

8) Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?

M-Çiçeği olan biriyle yakın temas veya cilt temasında bulunduğunuzda bulaşma olabilir. İlk bulgular insanların yakın, devamlı cilt teması yaşadığı etkinliklerin M-Çiçeği vakalarına yol açtığını göstermektedir. Bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, ne kadar yakın, kişisel, cilt teması yaşanacağını göz önünde bulundurmalısınız.

9) M-Çiçeği için hangi tedaviler mevcuttur?

M-Çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi yoktur. Ancak, virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar M-Çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değildir.

10) Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?

M-Çiçeği zoonotik bir hastalıktır, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilir. Ancak şu anda M-Çiçeği için evcil hayvanlar yüksek risk taşımamaktadır.

11) M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi?

M-Çiçeği'nin havuzdan, sıcak küvetten veya su parkındaki sulardan bulaşabileceği konusunda net bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Ancak virüsün insandan insana yakın temas, cilt teması yoluyla bulaşması mümkündür. M-Çiçeği hastasının havlusu, yüzme tahtası, havuz oyuncağı veya giysisi gibi eşyalarının bir başkası tarafından kullanılmasıyla hastalık bu eşyaları kullanan sağlıklı kişiye de bulaşabilir. Eğlence amaçlı su mekanlarında dezenfeksiyon yapılması ve havuzların uygun şekilde klorlanmasıyla M-Çiçeği virüsünün bulaşma riski ortadan kaldırılmış olur.

11 başlık altında M Çiçeği ile ilgili bilinmesi gerekenler:

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