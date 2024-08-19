Otomobille kovaladıkları Samet'i öldüren 11 şüpheli tutuklandı

Olay, geçen hafta perşembe günü saat 17.30 sıralarında Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde meydana geldi. E.G., M.G., E.G. ve beraberindeki grup, husumetli oldukları ve bir süredir tehdit ettikleri aynı mahalleden Samet Aygar ve arkadaşı A.N.D.'nin önünü kesti. Aygar ve A.N.D. kaçarken, saldırganlardan 3'ü de otomobille peşlerine düştü. Grup, otomobille kovaladıkları Samet Aygar'ı tabancayla vurarak öldürdü. A.N.D.'yi de darbedip yaralayan şüpheliler kaçtı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kamera incelemesi ile saldırganların kullandığı aracın Çorum'a gittiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen C.P.G., F.K., E.A., B.Y., E.G., M.Y., M.G., E.G. ile suça sürüklenen çocuklar D.C.G. ve B.K. gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin bulunduğu 9 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 tabanca, 58 mermi ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk F.T. ise Ankara'nın Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 şüphelinin dedesi olan D.G. hakkında, şüphelileri sakladığı ve polise yanlış bilgi verildiği gerekçesi ile işlem başlatıldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.