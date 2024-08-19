TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini açıkladı. 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehirler belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 16:18, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:20
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehir Sinop oldu.
Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında 2. sırada Afyonkarahisar yer alırken 3. sırada Bayburt yer aldı.
İşte TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı 3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı 4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı 5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı 6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı 7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı 8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı 9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı 10. Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı