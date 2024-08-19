TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

İşte TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehir Sinop oldu.

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