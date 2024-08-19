Emniyet Genel Müdürü Demirtaş göreve başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Bugün gerçekleşen devir teslim töreni ile Erol Ayyıldız görevini Mahmut Demirtaş'a devretti.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğanın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sn. Mahmut Demirtaş göreve başladı.



Sn. Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sn. Erol Ayyıldızdan görevi devraldı. pic.twitter.com/vmnbP6H3mM Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 19, 2024

MAHMUT DEMİRTAŞ

1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray Güzelyurt, Malatya Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.