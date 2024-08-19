Bağımlılıkla mücadele için yeni kurul oluşturulacak

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, parti genel merkezinde, '19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü' nedeniyle bir program düzenledi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, bakanlık olarak tüm sosyal politikalarının odağında ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefinin olduğunu belirterek, "Bütüncül bir bakış açısıyla belirlediğimiz çalışmalarımızı bu yıl ilk defa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile ilan ettik. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata aktif katılma için kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına öncelik verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de kadınları, güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Bu anlayışımızı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulusal politikalarımızın önemli bir unsuru haline getirdik. Aileyi ve toplumu tehdit eden her türlü şiddete karşı 'sıfır tolerans' ilkesini benimsedik. Şiddet mağdurları ile birlikte şiddet faillerine yönelik çalışmalarımızla şiddet döngüsünü kırmaya kesin karar verdik. Bugün ülkemizde aktif olan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 112 Kadın Konukevi, KADES uygulaması ve Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

'BAĞIMLILIK TÜRLERİNİN GÜN GEÇTİKÇE ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'

Ardından bağımlılıkla mücadeleye değinen Göktaş, "Gelişen dijitalleşmeyle beraber bağımlılık türlerinin gün geçtikçe arttığını da gözlemliyoruz. Artık bağımlılık denilince akla sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı gelmiyor. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Şiddet içerikli dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Dijital oyunlar özellikle gençlerimizin radikal süreçlere dahil olmaları için bir araç olarak kullanılıyor. Bakanlık olarak geçtiğimiz mayıs ayında açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli bir yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Ayrıca RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda insan hayatını olumsuz etkileyen bu bağımlılıklarla mücadele yöntemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız da çalışma grubunda yer alacak. Bu kurulda bağımlılıkla mücadeleyi tüm yönleriyle özel olarak ele alacağız. Bunun yanı sıra sosyal hizmetlere erişimi artırmak adına yeni bir hizmet modeli tasarlıyoruz. Mahalle odaklı sosyal hizmet modelimiz ile yerelde çıkaracağımız sosyal risk haritaları ile her mahallenin potansiyeline özgü çalışmalar yürüteceğiz. Toplumun tüm kesimleri için yürüttüğümüz özel çalışmalarla hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YALÇIN: TÜRKİYE, BİR UYANIŞ İÇİNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ise "Bugün birçok kıymetli temsilcisini aramızda ağırlamaktan gurur duyduğumuz sivil toplum örgütlerimiz, hayır için hem kendi aralarında hem de dünya çapında yarışıyor, Afrika'nın en uzak köşelerinden Asya'ya ve Amerika kıtasına kadar uzanan bir çapta çalışıyor. Türkiye, devleti ve milletiyle beraber bir uyanış içinde. Bu uyanışın tüm insanlığa iyi geleceğine inanıyoruz. Bugünkü toplantımızın da tam bu amaca hizmet etmesini umut ediyoruz. İnsani yardım kuruluşlarımızı bir masada toplayalım istedik. Hem yaptıklarımızı konuşalım hem yapacaklarımızı ve daha iyi nasıl yapabiliriz onu tartışalım. Güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit edelim. Burada yapacağımız müzakereleri bir rapor haline getirelim ve Cumhurbaşkanımıza sunalım istedik" diye konuştu.