Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarının son durumuna dair paylaşım

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

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