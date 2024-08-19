Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarının son durumuna dair paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2024 17:23, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:26
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.