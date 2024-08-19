Karapınar'da tedirginliğe yol açan yeni obruk

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Ş.T'ye ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

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