Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Harita Mühendisliğini İkinci Görev Olarak Yapabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "ikinci görev verilecek memurlar ve görevler" başlıklı 88'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1) 87'nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

Asıl görevlerinin yanında;

a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

İkinci görev olarak yaptırılabilir."

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro unvanları" başlıklı 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ç, d, e ve f bentlerinde kadro unvanları idari, teknik, sağlık ve yardımcı hizmet personeli olarak sınıflandırılmıştır.

Bu bilgilere göre; teknik personel kadro unvanındaki belediye başkan yardımcıları kendi belediyelerinde değil asıl görevlerinin bulunduğu (diğer) bucak, ilçe ve zorunlu hallerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri de yürütebilir, ikinci görev olarak verilebilir. Belediyeler zaten norm kadro çerçevesinde sorumuzla bağlantılı olarak 5393 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun ilkelerine dikkat ederek teknik personel ihtiyacını giderebilmektedir. Kısaca, belediyeler ihtiyaçları doğrultusunda teknik personeli memur ve/veya sözleşmeli personel statüsünde temin edebileceklerinden bir belediyede teknik personel kadro unvanında harita mühendisi belediye başkan yardımcısı, belediye başkan yardımcılığı ana görevi dışında kendi belediyesinde ekstra harita mühendisliği görevinin verilmesi halinde dahi ikinci görev aylığı ödenmesi mümkün görülmemektedir. Esas olan, bu durumda ikinci görev olarak verilememesidir.

Konu hakkında dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu iki adet görüş yazısında (Tarih: 29.01.1988, Bülten Sayısı: 2, Sayfa Numarası: 7) (Bülten Sayısı: 3, Sayfa Numarası: 37);

" 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilerek yürürlüğe konulmasından önce Belediyelerin elektrik, su, otobüs işletmelerinin 3659 sayılı Kanuna tabi oldukları ve bunların 657 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 9'ncu madde ile Devlet Memurları Kanununun kapsamına alındıkları bilinmektedir.

Bu durumda genelde Belediye tüzel kişiliğinin içinde ancak ayrı hukuki yapıda kurulmuş bulunan işletmelerin memurlarına 657 sayılı Kanunun değişik 87 ve 88'nci maddeleri uyarınca Belediye bünyesinde 2'nci görev verilmesi mümkün görülmekte bu itibarla İşletme doktorunun Belediye doktorluğunu ikinci görev usulü ile yürütmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak 657 sayılı Kanunun değişik 88'nci maddesinin Belediye Başkan Yardımcısının aynı Belediyenin harita mühendisliği görevini 2'nci görev olarak üstlenmesine cevaz vermediği açıktır.

Şöyle ki; anılan maddenin konuya ilişkin hükmü "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

1) Mesleki bilgisi ile ilgili olmak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir," şeklinde düzenlenmiştir.

Hükmün başlangıç kısmında yer alan "...kurumlarda..." ve (2) işaretli kısmında yer alan "...asıl görevlerinin bulunduğu..." ifadeleri, Belediye dışında 657 sayılı Kanuna tabı diğer kurumlardaki memurlara ikinci görev verileceğini belirlemek amacıyla hükmün düzenlendiğini göstermektedir.

Aksine düşünce değişik 88'nci maddenin yukarıda yer verilen bölümünün belediyelerdeki bazı görevlerin sadece belediye memurlarınca ikinci görev usulü ile yürütülmesini sağlamak amacıyla sevk edilmiş olduğunun kabulünü gerektirir ki bu sonucun terviç edilemeyeceği açıktır.

Bu sebeple Belediye Başkan Yardımcısına Belediye harita mühendisliğinin ikinci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmemiştir."

