Memuriyetten Önce Kalkınma Ajansında Geçen İşçi Hizmetleri Memuriyette Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinde; bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarına (12 başlık altında) yer verilmiştir. Bununla birlikte Ortak Hükümler başlığı altında da derece kademe yükselmelerine etki edecek düzenlemelere değinilmiştir. Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi ise, 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin Ortak Hükümler başlığının (C) maddesinde hizmet sınıfına göre tek tek açıklanmıştır. Bu kapsamda; teknik, sağlık, avukatlık hizmetleri sınıfları, Milli Eğitim Bakanlığı ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için hizmetler değerlendirilirken, genel idare hizmetleri sınıfında çalışan memurlar yönünden değerlendirilmemektedir.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Onaltıncı Bölüm "ajans personeli" başlıklı 200'üncü maddesine göre; Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak şartları aranır.

Bu bilgilere göre, soruyu dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın "kalkınma ajansında iş kanununa tabi olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine atanan personelin, kalkınma ajansında görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine" ilişkin bir görüş yazısı (22.01.2013-20260) ile cevaplandıralım.

" Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanunda kalkınma ajansında işçi statüsünde geçen hizmetlerin memuriyet kazanılmış hak derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmesine cevaz veren bir düzenleme bulunmaması sebebiyle ajansta geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir." denilmiştir.

